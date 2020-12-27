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وفاة ١٨ شخصًا بدار رعاية في بلجيكا بعد زيارة "بابا نويل" مصاب بكورونا

12:41 ص الأحد 27 ديسمبر 2020
وفاة ١٨ شخصًا بدار رعاية في بلجيكا بعد زيارة "بابا نويل" مصاب بكورونا

بابا نويل -صورة تعبيرية

وكالات

توفي ١٨ شخصًا مقيمون في دار رعايا في بلجيكا، إثر إصابتهم بفيروس كورونا المتسجد (كوفيد-١٩) بعد زياره "بابا نويل" مصاب بالفيروس، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

ونقلت روسيا اليوم، عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قولها، إن "بابا نويل" وفريقه نقلوا العدوى في وقت سابق من هذا الشهر لـ121 مقيمًا و36 عاملاً بدار الرعاية الواقعة بمدينة أنتويرب.

وألقى مغردون اللوم على "بابا نويل" بعد تداول صوره داخل دار الرعاية قبل أسبوعين، تزامنا مع تسجيل زيادة في الوفيات داخل المنشأة.

وتم الكشف عن إصابة "بابا نويل" بالفيروس بعد 3 أيام من زيارته، ما دفع مسؤولي الدار لإجراء فحوص مكثفة للمقيمين.

في المقابل، شكك خبير الفيروسات البلجيكي مارك فان رانست في أن يكون "بابا نويل" مسؤولا عن جميع حالات العدوى، لافتا إلى أن "عدد الإصابات أكبر من أن يتسبب فيها شخص واحد".

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