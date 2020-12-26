إصابات كورونا حول العالم تتخطّى 80 مليون حالة
الولايات المتحدة - (أ ش أ)
قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن عدد حالات الإصابة الإجمالي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم وصل مساء اليوم السبت، إلى أكثر من 80 مليون حالة منذ بدء انتشاره أوائل العام الجاري.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، عن جامعة جونز هوبكنز، قولها إن العدد الإجمالي لإصابات كورونا حول العالم بلغ 80 مليونا و27 ألفا و56 حالة، كما بلغ عدد الوفيات عالمياً مليون حالة و753 ألفا و313 على الأقل.
وتتصدر الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات وأكثر الحالات المؤكدة على مستوى العالم.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:اكتشاف أول إصابتين بكورونا المتحور في كندا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
130126
عدد المصابين
-
108985
عدد المتعافين
-
7309
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
79729121
عدد المصابين
-
56125761
عدد المتعافين
-
1749340
عدد الوفيات
إعلان