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إصابات كورونا حول العالم تتخطّى 80 مليون حالة

11:26 م السبت 26 ديسمبر 2020
إصابات كورونا حول العالم تتخطّى 80 مليون حالة

كورونا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن عدد حالات الإصابة الإجمالي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم وصل مساء اليوم السبت، إلى أكثر من 80 مليون حالة منذ بدء انتشاره أوائل العام الجاري.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، عن جامعة جونز هوبكنز، قولها إن العدد الإجمالي لإصابات كورونا حول العالم بلغ 80 مليونا و27 ألفا و56 حالة، كما بلغ عدد الوفيات عالمياً مليون حالة و753 ألفا و313 على الأقل.

وتتصدر الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات وأكثر الحالات المؤكدة على مستوى العالم.

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فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز أمريكا

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