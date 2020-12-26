حزب الله يهدد رئيس الوزراء العراقي ويدعو لعدم اختبار صبر قواته

وكالات

هددت كتائب حزب الله العراقية، مساء السبت، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ودعت إلى عدم "اختبار" صبر قواتها، حسبما ذكرت "العربية".

وقالت كتائب حزب الله العراقية، في بيان مساء السبت، إن المنظمة تغلي على صفيح ساخن، وأن هناك احتمالاً لنشوب حربًا شاملة، وهو ما يستدعي ضبط النفس، وعدم إتاحة الفرصة للعدو.

وتابعت أن تحالفها مع فصائل عراقية وأخرى أجنبيه تحالفًا متينًا، وأن ما يمسهم يمسنا، وملتزمون بالدفاع عنهم.

ودعت رئيس الوزراء العراقي إلى عدم اختبار صبر قواتها، وعدم الاستقواء بالاستخبارات الأمريكية.