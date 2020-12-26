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تونس تسجل 41 وفاة و1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا

11:03 م السبت 26 ديسمبر 2020
تونس تسجل 41 وفاة و1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في تونس

تونس - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم السبت، تسجيل 41 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و426 حالة.
وأضافت الوزارة في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 1652 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 130 ألفًا و230 حالة.

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Asha
تونس وزارة الصحة التونسية فيروس كورونا

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