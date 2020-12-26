تونس تسجل 41 وفاة و1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم السبت، تسجيل 41 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و426 حالة.

وأضافت الوزارة في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 1652 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 130 ألفًا و230 حالة.