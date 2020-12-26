تونس تسجل 41 وفاة و1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا
تونس - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم السبت، تسجيل 41 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و426 حالة.
وأضافت الوزارة في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 1652 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 130 ألفًا و230 حالة.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:إيران: غرق سفينة إنزال على متنها 7 أشخاص قرب مضيق هرمز
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
130126
عدد المصابين
-
108985
عدد المتعافين
-
7309
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
79729121
عدد المصابين
-
56125761
عدد المتعافين
-
1749340
عدد الوفيات
إعلان