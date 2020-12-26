فرنسا تستقبل أول جرعات لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا
باريس - (أ ش أ):
وصلت أولى جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا فايزر وبايونتيك، إلى فرنسا اليوم السبت، استعدادا لبدء حملة تلقيح غدا الأحد.
وذكرت قناة (فرانس 24 ) أن الشحنة الأولى تتضمن 19 ألفا وخمسمائة جرعة، وستُعطَى أولى جرعات اللقاح في منشأتين لكبار السن في سيفرون بضواحي باريس وفي ديجون وسط شرق البلاد.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 20 ألفا و262 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و159 وفاة بالمستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك وسط مخاوف متزايدة من موجة جديدة من الفيروس في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
130126
عدد المصابين
-
108985
عدد المتعافين
-
7309
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
79729121
عدد المصابين
-
56125761
عدد المتعافين
-
1749340
عدد الوفيات
إعلان