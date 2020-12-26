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إصابة رئيس حكومة القرم بفيروس كورونا

09:53 م السبت 26 ديسمبر 2020
إصابة رئيس حكومة القرم بفيروس كورونا

تحليل فيروس كورونا سلبي

موسكو - (د ب أ)

أعلن رئيس وزراء حكومة شبه جزيرة القرم يوري جوتسانيوك، اليوم السبت، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي يسببه مرض "كوفيد-19"، حسبما أفاد موقع قناة "أر تي" العربية الروسية.

وأكد جوتسانيوك، الذي ترأس حكومة القرم في أكتوبر العام الماضي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يخضع أسبوعيًا لفحوصات كورونا وجاءت نتائج آخرها إيجابية.

وذكر المسؤول أنه دخل الحجر الصحي وقرر أخذ إجازة لفترة الإصابة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يواصل أداء مهامه عن بعد بالتنسيق مع رئيس جمهورية القرم سيرجي أكسيونوف.

فيروس كورونا شبه جزيرة القرم رئيس حكومة القرم

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