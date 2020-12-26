أكثر الكلمات إنتشاراً

لاشين إبراهيم لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

الصحة العالمية: جائحة كورونا لن تكون الأخيرة

09:30 م السبت 26 ديسمبر 2020
الصحة العالمية: جائحة كورونا لن تكون الأخيرة

منظمة الصحة العالمية

جنيف - (أ ش أ):
أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم خلال العام الجاري 2020 لن تكون الأخيرة، قائلا: "هذا أمر واقع".
وأضاف تيدروس، في كلمة مسجلة نشرتها المنظمة اليوم السبت، وأوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية "من الصعب التصديق بأن كوفيد-19 كان غير معروف بالنسبة لنا على الإطلاق منذ عام واحد فقط.. عالمنا انقلب رأسا على عقب خلال الأشهر الـ12 الماضية".
وتابع: "تداعيات الجائحة تخرج بعيدا عن نطاق المرض نفسه، ولها تبعات بعيدة المدى بالنسبة إلى المجتمعات والاقتصادات، لكن كل هذا لا يجب أن يمثل مفاجأة، وكانت هناك على مدار سنوات طويلة تقارير وأبحاث وإرشادات متعددة قالت كلها إن العالم ليس جاهزا لمواجهة أي جائحة".

هذا المحتوى من

منظمة الصحة العالمية جنيف تيدروس أدهانوم غيبريسوس فيروس كورونا

الخبر التالى:

وساطة أذربيجان وتصريحات ودية.. أردوغان يغازل إسرائيل سعيا لتحسين العلاقات؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 130126

    عدد المصابين

  • 108985

    عدد المتعافين

  • 7309

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 79729121

    عدد المصابين

  • 56125761

    عدد المتعافين

  • 1749340

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي لرئيس جنوب أفريقيا: "سد النهضة يجب أن يحفظ حقوق مصر المائية"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا