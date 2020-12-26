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غرق سفينة إنزال إيرانية قرب جزيرة مطلة على مضيق هرمز

08:51 م السبت 26 ديسمبر 2020
غرق سفينة إنزال إيرانية قرب جزيرة مطلة على مضيق هرمز

غرق سفينة - ارشيفية

وكالات:
أعلنت السلطات الإيرانية، مساء اليوم السبت، عن غرق سفينة إنزال على متنها 7 أشخاص قرب جزيرة لارك المطلة على مضيق هرمز، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
وأوضح نائب رئيس منظمة الموانئ والملاحة في محافظة هرمزغان، إسماعيل مكي زادة، أن السفينة انقلبت مساء أمس الجمعة على بعد 25 ميلا من جنوب شرق جزيرة لارك و9 أميال شمال شرق مضيق هرمز.
وذكر مكي زادة أن الطرف الإيراني أجرى اتصالات مع مراكز الإنقاذ البحري في الإمارات وعمان وباكستان وكافة السفن التي تعبر مضيق هرمز للعثور على البحارة السبعة الذين كانوا على متن السفينة.
وشدد المسؤول الإيراني على أن عملية الإنقاذ لا تزال مستمرة وتم استنفار كل القوات المتاحة للعثور على المفقودين.

غرق سفينة إيران مضيق هرمز

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