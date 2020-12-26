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طائرة ركاب بريطانية تهبط في السويد رغم حظر الرحلات من بريطانيا

08:36 م السبت 26 ديسمبر 2020
طائرة ركاب بريطانية تهبط في السويد رغم حظر الرحلات من بريطانيا

حركة الطيران

ستوكهولم - (د ب أ)

هبطت طائرة ركاب بريطانية، اليوم السبت، في السويد وعلى متنها عدد من الركاب، بالرغم من الحظر الذي فرض مؤخرًا على مثل تلك الرحلات القادمة من بريطانيا، حسبما أفادت الشرطة.

وذكرت صحيفة "سفينسكا داجبلادت" أن طائرة الخطوط الجوية البريطانية كان على متنها 33 راكبا، بينهم 29 مواطنًا سويديًا وأربعة مواطنين فنلنديين.

وقال باتريك إنجستورم، قائد شرطة الحدود للصحيفة: "لقد فوجئنا بالأمر".

وأضاف أن الشرطة قامت بتفتيش الطائرة عندما هبطت في مطار ستوكهولم أرلاندا ولم تكن تتوقع وجود أي ركاب على متن الطائرة. ومع ذلك، سُمح للمواطنين السويديين بالنزول حيث يُسمح لهم دائما بدخول السويد.

وحثت وكالة الصحة العامة الركاب على إجراء اختبارات لأنفسهم والعزل الذاتي. ولم تظهر أي أعراض على أحد منهم.

وذكر التقرير أنه سُمح للمواطنين الفنلنديين، بمن فيهم العديد من الأطفال الصغار، بمواصلة رحلتهم إلى فنلندا.

وقال متحدث باسم وكالة النقل السويدية لمحطة "إس في تي" السويدية إن الحادث يرجع إلى "سوء تفاهم"، مضيفا أن الوكالة اتصلت بشركة الطيران ونظيرتها البريطانية وأوضحت القواعد لتجنب تكرارها.

حركة الطيران بريطانيا ستوكهولم

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