أكثر الكلمات إنتشاراً

لاشين إبراهيم لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

أكثر من 79.9 مليون إصابة و175 مليون وفاة بكورونا في العالم

07:57 م السبت 26 ديسمبر 2020
أكثر من 79.9 مليون إصابة و175 مليون وفاة بكورونا في العالم

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أن بياناتهما المجمعة أظهرت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم بلغت 79 مليونا و937 ألفا و180 حالات بحلول الساعة 1344 بالتوقيت العالمي المنسق.

ووفقا للبيانات، تسبب المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وهو المرض المعروف رسميا باسم كوفيد-19، في وفاة مليون و752 ألفا و331 شخصا.

فيروس كورونا واشنطن جامعة جونز هوبكنز

الخبر التالى:

تحذيرات وعمليات إجلاء في بريطانيا بسبب العاصفة بيلا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 130126

    عدد المصابين

  • 108985

    عدد المتعافين

  • 7309

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 79729121

    عدد المصابين

  • 56125761

    عدد المتعافين

  • 1749340

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي يوجّه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع الـ1000 قرية يناير المقبل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا