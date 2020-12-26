أكثر من 79.9 مليون إصابة و175 مليون وفاة بكورونا في العالم
واشنطن - (د ب أ)
ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أن بياناتهما المجمعة أظهرت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم بلغت 79 مليونا و937 ألفا و180 حالات بحلول الساعة 1344 بالتوقيت العالمي المنسق.
ووفقا للبيانات، تسبب المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وهو المرض المعروف رسميا باسم كوفيد-19، في وفاة مليون و752 ألفا و331 شخصا.
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