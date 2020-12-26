إجراء أكثر من 15 ألف فحص كورونا لسائقي شاحنات عالقين في إنجلترا

لندن - (د ب أ)

تم إجراء أكثر من 15 ألف فحص فيروس كورونا، لسائقي الشاحنات في إنجلترا الذين تقطعت بهم السبل لعدة أيام أثناء سعيهم للعبور إلى فرنسا.

وكتب وزير الدولة لشؤون النقل جرانت شابس، اليوم السبت عبر تويتر، أنه كان هناك 15526 اختبارًا حتى الآن، من بينها 36 نتيجة إيجابية فقط.

ولا يتم السماح إلا للسائقين الذين أظهرت نتيجة الفحص عدم إصابتهم بعبور الحدود من إنجلترا إلى فرنسا عن طريق البحر أو النفق.

وأغلقت فرنسا حدودها أمام بريطانيا، قبل أسبوع بسبب مخاوف من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في إنجلترا. وتركت هذه الخطوة آلاف السائقين عالقين في طي النسيان خلال عطلة عيد الميلاد.

واتفقت لندن وباريس يوم الأربعاء الماضي على إعادة الفتح، بشرط أن يتم اختبار جميع السائقين القادمين من إنجلترا قبل العبور إلى فرنسا.

وقال شابس إن مطار مانستون المهجور في كنت، والذي تم تحويله إلى ساحة انتظار عملاقة حيث انتظر العديد من السائقين في شاحناتهم لتلقي الاختبارات، أصبح الآن فارغًا.

وتم استدعاء أكثر من 1000 عسكري بريطاني للمساعدة في إنهاء الأعمال المتراكمة.