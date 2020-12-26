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رئيس تركمانستان: عرق السوس يمنع من تطور كورونا داخل الجسم

07:39 م السبت 26 ديسمبر 2020
رئيس تركمانستان: عرق السوس يمنع من تطور كورونا داخل الجسم

قربان قولي بردي محمدوف

عشق آباد - (ا ف ب)

اقترح، رئيس تركمانستان، قربان قولي بردي محمدوف، وهو طبيب أسنان سابق، على مواطنيه تناول عرق السوس للتصدي لفيروس كورونا، زاعما أن هذه المادة "تمنع فيروس كورونا من التطور". وعلى غرار الرئيس التركماني، كان بعض الزعماء في دول نامية قد أعلنوا اكتشاف علاجات للوباء لكن دون أدلة علمية.

زعم، رئيس تركمانستان، قربان قولي بردي محمدوف أن جذر عرق السوس يمكن أن يعالج من فيروس كورونا، علما أن بلاده تنفي وجود مصابين بكوفيد-19 على ترابها.

ومن دون الاستشهاد بأي دليل علمي، ادعى طبيب الأسنان السابق أن "عرق السوس يمنع فيروس كورونا من التطور" في الجسم.

وقبل الإشادة بخصائص عرق السوس، كان الرئيس التركماني قد أمر بتبخير الأماكن بالحرمل الشانع وهو نبات ذو رائحة قوية ومميزات طبية مزعومة.

ولم يكن الرئيس التركمانستاني الزعيم الوحيد الذي خرج للعالم بـ"حل" للمرض، بل سبقه في ذلك زعماء آخرون، جاءوا بـ"وصفات" استغربها العالم قبل العلماء. وكان رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي مثلا، قد دعا مواطنيه إلى تعقيم الكمامات بالبنزين.

ومن جهته، أعلن رئيس مدغشقر قبل أشهر أن بلاده اكتشفت علاجا للوباء انطلاقا من الأعشاب.

كما أن، رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، أعلن من جانبه، أن بلاده تمكنت من اكتشاف علاج شديد الفعالية للقضاء تماما على الفيروس دون آثار جانبية.

وفي ألبانيا، تم تداول أخبار أن الناس يقبلون على شرب حليب الحمير لتقوية المناعة بهدف مكافحة فيروس كورونا.

وهذا في الوقت الذي لم يثبت فيه نجاح أي علاج علميا. وراهن الأطباء والعلماء على إنتاج لقاحات تأكدت فعاليات مجموعة منها حتى الآن، وبدأت الدول التحضير لحملات التطعيم لوقف انتشار الوباء.

هذا المحتوى من

AFP
قربان قولي بردي محمدوف تركمانستان عشق آباد فيروس كورونا

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