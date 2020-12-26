أكثر الكلمات إنتشاراً

لاشين إبراهيم لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

"وضع كارثي" في فلسطين بسبب وباء كورونا

05:34 م السبت 26 ديسمبر 2020
"وضع كارثي" في فلسطين بسبب وباء كورونا

فيروس كورونا في فلسطين

القاهرة (وكالات)

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن تفشي وباء فيروس كورونا في فلسطين تسبب في "وضع كارثي"، بحسب وكالة "وفا" الرسمية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الوزارة تحذيره من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أعلنتها السلطات الفلسطينية للحد من انتشار الوباء، وأشار إلى التجمعات في بعض القرى وفتح المحلات التجارية بالمخالفة للقواعد الإرشادية والتنقل بين المناطق المختلفة.

وتواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في فرض حالة الإغلاق لأسباب عدة منها عدم قدرتها على تأمين دخل للعمال وأصحاب المصالح التجارية والزراعية في حال تعطلهم عن أعمالهم، بحسب بي بي سي.

وتحاول بين الفترة والأخرى فرض حالة إغلاق مؤقت تستمر أياما، خصوصا في نهاية الأسبوع.

وفي قطاع غزة تزداد الحالات سوءا في ظل تعذر فحص المشتبه بإصابتهم لندرة المستلزمات الطبية.

ويعاني قطاع غزة من كثافة سكانية مرتفعة ويسكنه حوالي مليوني نسمة مع مستويات فقر عالية، وهو ما يزيد فرص تفشى العدوى.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة إنه ليس من الواضح بعد أي اللقاحات ستكون متاحة للفلسطينيين.

وكانت هناك نداءات لإسرائيل كي تمد يد المساعدة، بينما تستمر في حملة التطعيم في أنحاء البلاد بعد أن حصلت على اللقاح.

وبدأت إسرائيل تقديم اللقاح لمواطنيها في وقت سابق من الشهر الحالي.

فلسطين فيروس كورونا وزارة الصحة الفلسطينية

الخبر التالى:

الكرملين: بوتين سيعلن بنفسه موعد تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 130126

    عدد المصابين

  • 108985

    عدد المتعافين

  • 7309

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 79729121

    عدد المصابين

  • 56125761

    عدد المتعافين

  • 1749340

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأعلى للجامعات: انتظام الدراسة في الكليات.. وامتحانات الترم الأول بمنظومة التعليم الهجين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا