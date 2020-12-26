الأردن: 1050 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 3ر286 ألف حالة
عمان - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت، تسجيل 18 حالة وفاة و1050 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.
وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة ارتفع إلى 286 ألفا و356 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 23 ألفا و976 حالة.
وأشارت إلى أنه جرى تسجيل 18 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3729 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم 2339 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 258 ألفا و651 حالة.
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