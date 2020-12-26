أكثر الكلمات إنتشاراً

لاشين إبراهيم لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

السويد تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا

05:18 م السبت 26 ديسمبر 2020
السويد تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا

فيروس كورونا في السويد

ستوكهولم - (د ب أ)

أعلنت السويد اليوم السبت، تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، الذي يبدو أنه أسرع في انتقال العدوى، مثل الحالات التي ظهرت في بريطانيا.

وقالت سارة بايفورس المسؤولة في وكالة الصحة العامة في مؤتمر صحفي دوري إن مسافرا وصل مؤخرًا من بريطانيا لقضاء عطلة عيد الميلاد ثبتت إصابته بالسلالة المتحورة الجديدة.

وأضاف ساينار ماكيتالو، الطبيب المعني بمكافحة الأمراض المعدية في منطقة سودرمانلاند، بالقرب من ستوكهولم، أن أفرادًا آخرين من أسرة المسافر أظهر فحصهم نتائج سلبية.

وقال ماكيتالو إن المسافر كان "شديد الحذر" وسعى للحد من جميع المخاطر. وظهرت نتيجة الفحص في 21 ديسمبر، وتم تأكيد إصابته بالسلالة الجديدة اليوم السبت.

وكان المسافر، الذي لم يتم تحديد نوعه الاجتماعي أو جنسيته أو عمره، قد اتبع التوصيات وعزل نفسه لدى وصوله إلى السويد.

وأوضح: "لا يمكننا استبعاد وجود حالات أخرى".

وتم توصية الوافدين من بريطانيا بدخول العزل الذاتي لمدة سبعة أيام.

وأضافت بايفورس "نقوم بجمع عينات من كل من وصل من بريطانيا منذ أكتوبر. وحثثنا كل من جاء من بريطانيا لفحص نفسه الأسبوع الجاري".

فيروس كورونا في السويد السويد السلالة الجديدة لكورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

السعودية: السلالة كورونا الجديدة لا تصيب بالمرض الشديد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 130126

    عدد المصابين

  • 108985

    عدد المتعافين

  • 7309

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 79729121

    عدد المصابين

  • 56125761

    عدد المتعافين

  • 1749340

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأعلى للجامعات: انتظام الدراسة في الكليات.. وامتحانات الترم الأول بمنظومة التعليم الهجين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا