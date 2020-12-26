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مقتل 5 أشخاص في قصف للقوات الحكومية السورية في ريف حماة الغربي

03:30 م السبت 26 ديسمبر 2020
مقتل 5 أشخاص في قصف للقوات الحكومية السورية في ريف حماة الغربي

ارشيفية

دمشق- (د ب أ):

قتل خمسة أشخاص، أربعة من عائلة واحدة في قصف للقوات الحكومية السورية آلية زراعية بريف حماة الغربي، السبت .

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) " قتل 4 أشخاص من عائلة واحدة وشخص اخر كان برفقتهم، واحترقت جثث بالكامل ، في قصف القوات الحكومية آلية زراعية كانت تقلهم في حقول قرية الزقوم على خطوط التماس مع القوات الحكومية في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي ".

وأكد المصدر أن " القوات الحكومية السورية التي تتمركز في قرية المنارة استهدفت سيارة شاحنة زراعية وجرارا زراعيا، ما أدى لمقتل الاشخاص الخمسة وتدمير الشاحنة والجرار ".

وأضاف المصدر: "أطلقت القوات الحكومية والمجموعات الموالية لها قذائف مدفعية وصاروخية على بلدتي فطيرة وفليل في منطقة جبل الزاوية في ريف ادلب الجنوبي ".

كانت القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة تبادلت القصف الصاروخي خلال الايام الماضية على خطوط التماس وخاصة مناطق مزارع الزيتون وحقل زراعة القمح .

دمشق القوات الحكومية السورية ريف حماة الغربي

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