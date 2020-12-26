اليابان: ثبوت إصابة حالتين جديدتين بالسلالة الجديدة من كورونا

طوكيو- أ ش أ:

أكدت مصادر يابانية أن الاختبارات أثبتت إيجابية إصابة طيار كان متواجدا في بريطانيا، وأحد أفراد عائلته بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا وجاري نقلهما إلى أحد المستشفيات في العاصمة طوكيو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، السبت، أن المعهد الوطني للأمراض المعدية قام بتحليل العينات التي تم جمعها منهما، مشيرة إلى أن مسئولين بوزارة الصحة يحاولون معرفة ما إذا كان هناك أي شخص آخر قد اختلط بهما.

وكانت وزارة الصحة اليابانية قد أكدت أمس الجمعة أن خمسة أشخاص عائدين من بريطانيا ثبتت إصابتهم بالسلالة الجديدة، مشيرة إلى أنهم وصولوا في الفترة ما بين 18 و21 من الشهر الجاري.