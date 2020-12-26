أكثر الكلمات إنتشاراً

لاشين إبراهيم لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

تركيا توقع عقدا على اقتناء لقاح "فايزر- بيونتيك" ضد كورونا

12:46 م السبت 26 ديسمبر 2020
تركيا توقع عقدا على اقتناء لقاح "فايزر- بيونتيك" ضد كورونا

فيروس كورونا في تركيا

وكالات:

وقعت تركيا أمس الجمعة على اتفاقية مع شركة "بيونتيك" الألمانية للأدوية بشأن اقتناء ملايين الجرعات من اللقاح ضد فيروس كورونا الذي طورته هذه الشركة بالتعاون مع شركة "فايزر" الأمريكية، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وأكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عبر حسابه في "تويتر" أن الاتفاقية المبرمة تقضي إجمالا بتصدير قرابة 30 مليون جرعة من اللقاح إلى تركيا، موضحا أنه من المنتظر أن تصل 550 ألف جرعة إلى البلاد بحلول نهاية العام الجاري ومطلع يناير القادم.

وأشار الوزير إلى أن تركيا ستتسلم بحلول نهاية مارس القادم 4.5 مليون جرعة من هذا اللقاح.

وذكر قوجة أن الاتفاقية أبرمت بعد تأخر ناجم عن عدم قبول الشركة المصنعة تحمل مسؤولية المشاكل الناشئة عن إنتاج اللقاح، لافتا إلى أن المدير التنفيذي لـ"بيونتيك"، العالم التركي، أوغور شاهين، بذل جهودا كبيرة من أجل تجاوز العقبات بين أنقرة والشركة.

ويأتي ذلك في وقت تنتظر فيه تركيا تسلم أول شحنة من اللقاح الصيني ضد كورونا يوم غد الأحد، فيما انطلقت في البلاد المرحلة الثانية من اختبارات اللقاح محلي الصنع (التركي) على المتطوعين.

تركيا لقاح فايزر فيروس كورونا

الخبر التالى:

خبير فيروسات بريطاني يوضح خطورة السلالة الإفريقية من كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 130126

    عدد المصابين

  • 108985

    عدد المتعافين

  • 7309

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 79729121

    عدد المصابين

  • 56125761

    عدد المتعافين

  • 1749340

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد شائعة تأجيلها.. توضيح من الحكومة بشأن الدراسة وامتحانات الجامعات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا