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وصول أول شحنة من لقاح فايزر-بيونتيك إلى فيينا تحت حماية الشرطة

12:34 م السبت 26 ديسمبر 2020
وصول أول شحنة من لقاح فايزر-بيونتيك إلى فيينا تحت حماية الشرطة

لقاح بيونتيك فايزر

فيينا- (د ب أ):

أعلنت السلطات النمساوية أن الشحنة الأولى من جرعات لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد وصلت إلى النمسا الليلة الماضية، قادمة من بلجيكا عبر ألمانيا.

وتم نقل الشحنة التي تبلغ حوالي عشرة آلاف جرعة من المعبر الحدودي في منطقة "سوبين" في ولاية النمسا العليا، إلى مخزن في فيينا، تحت حراسة الشرطة.

ومثل العديد من الدول الأخرى، ستبدأ حملة التطعيم في النمسا غدا الأحد، أولا لكبار السن وفي دور الرعاية للأشخاص فوق 80 عاما.

وتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بالفعل في الأيام القليلة الماضية في النمسا

لقاح بيونتيك فايزر فيينا فيروس كورونا

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