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الأردن يُعلن موعد وصول لقاح كورونا

11:17 ص السبت 26 ديسمبر 2020
الأردن يُعلن موعد وصول لقاح كورونا

الأردن

وكالات:

أعلنت الحكومة الأردنية، يوم أمس الجمعة، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد سيصل إلى المملكة منتصف الشهر المقبل.

وقال علي العايد، وزير الدولة لشؤون الإعلام، والناطق الرسمي باسم الحكومة، للتلفزيون الأردني، إن "اللقاح سيعطى حسب الأولوية، لكبار السن، والكوادر الطبية، وضعفاء المناعة، ومن لديهم أمراض مزمنة".

وحذر الوزير من أن "وجود اللقاح لا يعني انتهاء الوباء"، طالبا الالتزام بالإجراءات الوقائية، التي هي مطلب رئيسي في ظل الوضع الوبائي الراهن.

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