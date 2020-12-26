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الأمن الروسي يحبط مخططا إرهابيا لداعش في محج قلعة بجنوب البلاد

11:14 ص السبت 26 ديسمبر 2020
الأمن الروسي يحبط مخططا إرهابيا لداعش في محج قلعة بجنوب البلاد

الأمن الروسي

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، عن إحباط مخطط إرهابي واعتقال عناصر لتنظيم "داعش" في مدينة محج قلعة، مركز جمهورية داغستان الواقعة جنوب البلاد.

وأكدت هيئة الأمن أنها بالتعاون مع وزارة الداخلية اعتقلت 4 أشخاص تابعين لخلية "داعشية" كانوا يخططون لتدبير تفجير أمام مبنى إداري لأجهزة الأمن وشن هجوم على أفراد الشرطة، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت.

وأشارت الهيئة، إلى أنها عثرت في مخبأ سري للمعتقلين على أسلحة وذخيرة وعبوة ناسفة، بالإضافة إلى مراسلات مع قيادات لـ"داعش" خارج البلاد تم العثور عليها في هواتفهم، مضيفة أنها لا تستطيع الكشف عن اسماء الموقوفين في المرحلة الحالية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

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الأمن الروسي خطط إرهابي داعش

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