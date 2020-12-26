الأمن الروسي يحبط مخططا إرهابيا لداعش في محج قلعة بجنوب البلاد
موسكو- (أ ش أ):
أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، عن إحباط مخطط إرهابي واعتقال عناصر لتنظيم "داعش" في مدينة محج قلعة، مركز جمهورية داغستان الواقعة جنوب البلاد.
وأكدت هيئة الأمن أنها بالتعاون مع وزارة الداخلية اعتقلت 4 أشخاص تابعين لخلية "داعشية" كانوا يخططون لتدبير تفجير أمام مبنى إداري لأجهزة الأمن وشن هجوم على أفراد الشرطة، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت.
وأشارت الهيئة، إلى أنها عثرت في مخبأ سري للمعتقلين على أسلحة وذخيرة وعبوة ناسفة، بالإضافة إلى مراسلات مع قيادات لـ"داعش" خارج البلاد تم العثور عليها في هواتفهم، مضيفة أنها لا تستطيع الكشف عن اسماء الموقوفين في المرحلة الحالية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:وسائل إعلام لبنانية: انفجار بدورية إسرائيلية على الحدود
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
130126
عدد المصابين
-
108985
عدد المتعافين
-
7309
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
79729121
عدد المصابين
-
56125761
عدد المتعافين
-
1749340
عدد الوفيات
إعلان