أكثر الكلمات إنتشاراً

لاشين إبراهيم لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

الصدر: العراق وقع ضحية الصراع الأمريكي - الإيراني

11:05 م الجمعة 25 ديسمبر 2020
الصدر: العراق وقع ضحية الصراع الأمريكي - الإيراني

مقتدى الصدر

النجف(العراق) - (د ب أ):

دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر مساء اليوم الجمعة الولايات المتحدة وإيران إلى أبعاد صراعهما عن بلاده لأن "العراق ليس طرفا في هذا النزاع".

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "العراق وقع ضحية الصراع الأمريكي - الإيراني وقد تضرر بصورة لا يصح السكوت عنها وكأنه ساحة لصراعاتهم العسكرية والسياسية بسبب ضعف الحكومة وتشتت الشعب".

ودعا إيران إلى أن "تبعد العراق عن صراعاتها ولن نتركها في شدتها إذا ما حفظت للعراق وحكومته الهيبة والاستقلال".

وأكد الزعيم الشيعي" أن العراق لن يتبع لأحد مهما كان هو مصدر التشيع الحقيقي ومصدر المقاومة الأول ضد الاحتلال لن يخضع ولن يركع".

العراق إيران الولايات المتحدة

الخبر التالى:

النرويج تمدد حظر الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة حتى الثلاثاء المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 128993

    عدد المصابين

  • 108474

    عدد المتعافين

  • 7260

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 79729121

    عدد المصابين

  • 56125761

    عدد المتعافين

  • 1749340

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"42 ضعفًا".. مقارنة رقمية بين موجتي كورونا الأولى والثانية في مصر (تفاعلي)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا