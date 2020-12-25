قناة تليفزيونية تركية معارضة توقف بثها بعد تعرضها لضغوط
اسطنبول - (د ب أ):
أوقفت قناة أولاي التليفزيونية التركية بثها اليوم الجمعة، حيث لم يعد بإمكان مالكها مقاومة "ضغوط شديدة" من جانب الحكومة بسبب تغطية القناة الإخبارية، حسبما قال رئيس التحرير التليفزيون سليمان ساريلار.
وقالت قناة "أولاي تي في ساريلار" خلال برنامج أخير على القناة إننا "أدركنا أنه لم يعد بإمكاننا مواصلة البث".
ونقل ساريلار عن كافيت كاجلار مالك القناة قوله إنه "لم يعد بإمكانه الاستمرار" بسبب تدخل الحكومة.
وتأسست القناة عام 1994 من قبل رجل الأعمال والوزير السابق كاجلار، وتعرضت للإغلاق في عام 2019.
وأعاد كاجلار إطلاق القناة في نهاية تشرين ثان/ نوفمبر، حيث قام بجمع الصحفيين المعروفين بتغطيتهم المعارضة للحكومة.
وتكهنت صحيفتا إيفرينسل وبيرجون المحليتان بأن القناة تعرضت لهجوم حكومي بعدما بثت اجتماعا كاملا لمجموعة برلمانية لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
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