ولي العهد السعودي يتلقى لقاح كورونا (فيديو)
وكالات:
أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تلقى لقاح ضد وباء كورونا المستجد.
من جهته قال وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة "أتقدم بالشكر والعرفان لولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم".
وأضاف أن "ما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة الوقاية خير من العلاج والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا".
#عاجل— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 25, 2020
سمو #ولي_العهد يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19).https://t.co/hT8Meby1UV#واس pic.twitter.com/tPpkV01DbI
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