حصيلة الإصابات عالميا: 79.5 مليون إصابة و1.74 مليون وفاة بكورونا
واشنطن - (د ب أ):
ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أن بياناتهما المجمعة أظهرت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم بلغت 79 مليونا و489 ألفا و10 حالات بحلول الساعة 49ر13 بالتوقيت العالمي المنسق.
ووفقا للبيانات، تسبب المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وهو المرض المعروف رسميا باسم كوفيد-19، في وفاة مليون و744 ألفا و564 شخصا.
كورونا.. لحظة بلحظة
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كورونا فى العالم
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عدد المتعافين
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1749340
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