الأردن يُسجِل 30 حالة وفاة و1616 إصابة جديدة بفيروس كورونا
عمان - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 30 حالة وفاة و1616 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ.
وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 285 ألفا و306 حالات، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 25283 حالة، مع ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 3711 حالة، كما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 915 حالة.
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