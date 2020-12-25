أكثر الكلمات إنتشاراً

لاشين إبراهيم لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

موسكو: اللقاحات الروسية مطلوبة في العالم

05:18 م الجمعة 25 ديسمبر 2020
موسكو: اللقاحات الروسية مطلوبة في العالم

رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين

موسكو - (أ ش أ):
أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ضرورة مواصلة تصدير اللقاح الروسي المضاد لفيروس "كورونا" إلى الخارج.. مشيرا إلى حتمية تبادل التكنولوجيا باستمرار.
وقال ميشوستين، خلال لقائه مع مصنعي اللقاحات اليوم الجمعة "الآن اللقاحات الروسية مطلوبة في دول أخرى من العالم. من المهم مواصلة نقل التقنيات المحلية إلى مواقع الإنتاج الأجنبية"، حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.
وأضاف قائلا "بالطبع، لا يكفي مجرد مشاركة الكفاءات، بل نحتاج إلى تبادلها مع الزملاء الأجانب، للقيام بعمل وتعاون مناسبين.. ويتم اليوم حرفيا تنفيذ هذا العمل عبر الإنترنت".

هذا المحتوى من

ميخائيل ميشوستين موسكو روسيا فيروس كورونا

الخبر التالى:

البابا يصلي من أجل أطفال سوريا واليمن والعراق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 128993

    عدد المصابين

  • 108474

    عدد المتعافين

  • 7260

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 79729121

    عدد المصابين

  • 56125761

    عدد المتعافين

  • 1749340

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التأمينات تعلن موعد صرف الدفعة الثالثة من متجمد العلاوات الخمس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا