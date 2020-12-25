موسكو: اللقاحات الروسية مطلوبة في العالم
موسكو - (أ ش أ):
أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ضرورة مواصلة تصدير اللقاح الروسي المضاد لفيروس "كورونا" إلى الخارج.. مشيرا إلى حتمية تبادل التكنولوجيا باستمرار.
وقال ميشوستين، خلال لقائه مع مصنعي اللقاحات اليوم الجمعة "الآن اللقاحات الروسية مطلوبة في دول أخرى من العالم. من المهم مواصلة نقل التقنيات المحلية إلى مواقع الإنتاج الأجنبية"، حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.
وأضاف قائلا "بالطبع، لا يكفي مجرد مشاركة الكفاءات، بل نحتاج إلى تبادلها مع الزملاء الأجانب، للقيام بعمل وتعاون مناسبين.. ويتم اليوم حرفيا تنفيذ هذا العمل عبر الإنترنت".
هذا المحتوى من
الخبر التالى:البابا يصلي من أجل أطفال سوريا واليمن والعراق
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
128993
عدد المصابين
-
108474
عدد المتعافين
-
7260
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
79729121
عدد المصابين
-
56125761
عدد المتعافين
-
1749340
عدد الوفيات
إعلان