كورونا اليوم: السلالة الجديدة تنتشر أكثر.. واللقاحات هي المخرج

كتبت- هند خليفة

يمثل فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 12 شهرًا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة في عدة دول

بدأت السلالة الجديدة بالانتشار بين الدول المختلفة، حيث أعلنت السلطات الألمانية، عن تسجيلها أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في أراضي البلاد.

وذكرت وزارة الصحة في ولاية بادن-فورتمبيرغ جنوب ألمانيا أن سيدة قدمت إلى مطار فرانكفورت أم ماين من بريطانيا يوم 20 ديسمبر خضعت لفحص خاص بفيروس كورونا كشف إصابتها بالسلالة الجديدة التي تم رصدها لأول مرة في بريطانيا.

هذا وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، تسجيل إصابات بفيروس كورونا المتحور، على متن رحلة جوية قادمة من لندن.

وكشفت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أن ما بين 80 % و90 % من الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في البلاد تحمل السلالة الجديدة من الفيروس، مشيرةً إلى أن طفرات كورونا لديهم مشابهة للموجودة في بريطانيا، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

الصحة العالمية: لقاحات كورونا هي المخرج الوحيد للأزمة

قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة 25 ديسمبر، أن اللقاحات التي تقدم الآن والتي يتم تطويرها من قِبل عدد من الشركات حول العالم هي المخرج الوحيد للأزمة التي نعيشها اليوم.

يأتي هذا وسط عدد من التحورات تشهدها دول مختلفة بالعالم لفيروس كورونا التاجي مختلفة عن الفيروس الأصلي الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019.

وفيات كورونا في العالم تتجاوز 1.7 مليون حالة والولايات المتحدة على رأس القائمة

واصل أعداد ضحايا فيروس كورونا تسجيل ارتفاع مطرد، حيث حصد الوباء أرواح مليون وأكثر 741 ألف شخص حتى الآن، فيما تم تسجيل 79.3 مليون إصابة حول العالم.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول لأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث تجاوز عدد الإصابات فيها 18.6 مليون، وبلغت حصيلة الوفيات أكثر من 329 ألف حالة منذ بدء تفشي الوباء، وفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم".

الحوامل المصابات بـ"كورونا" لا ينقلن العدوى للأجنة

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة هارفارد الأمريكية أن النساء الحوامل المصابات بكورونا، خلال الثلث الثالث من الحمل، لا ينقلن العدوى إلى الأجنة وأطفالهن حديثي الولادة.

وأشارت الدراسة التي نقلها موقع "indiatimes"، والتي مولتها معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، إلى أن 127 امرأة حامل تم إدخالهن إلى مستشفيات بوسطن خلال ربيع عام 2020، من بين 64 امرأة حامل ثبتت إصابتهم بالفيروس، لم تظهر إصابة أي مولود جديد بالفيروس.