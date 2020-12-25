البرلمان العربي يعزي مصر في وفاة المستشار لاشين إبراهيم

(مصراوي):

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وحكومة وشعب مصر، في وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية ظهر اليوم الجمعة.

وأضاف رئيس البرلمان العربي -في بيان وصل مصراوي نسخة منه- أن "مصر فقدت برحيل المستشار لاشين إبراهيم رمزًا وطنيًا قدم لبلاده دورًا مخلصًا وخدمات جليلة منذ التحاقه بالسلك القضائي المصري وتوليه العديد من المناصب الهامة، وصولاً إلى رئاسته الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أدت، تحت رئاسته، دورها على أكمل وجه في الإشراف على العديد من الاستحقاقات الدستورية في مصر، منها الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية في 2018، والتعديلات الدستورية في 2019، وآخرها انتخابات مجلسي النواب والشيوخ خلال العام الجاري 2020 وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، وهو ما عكس الإرادة القوية والمخلصة للفقيد الراحل وحرصه الشديد على القيام بدوره وتحمل مسؤولياته الوطنية رغم كل التحديات"، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.