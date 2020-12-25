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تونس تمدد حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر

02:44 م الجمعة 25 ديسمبر 2020
تونس تمدد حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر

قيس سعيد

تونس - أ ش أ

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ستة أشهر، ابتداءً من 26 ديسمبر الجاري إلى 23 يونيو 2021.

وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية - في بيان اليوم الجمعة- أن القرار جاء بمقتضى الأمر الرئاسي رقم 164 لسنة 2020.

هذا المحتوى من

Asha
قيس سعيد تونس حالة الطوارئ رئاسة الجمهورية التونسية

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