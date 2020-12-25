الصين تنصح سكان بكين بالبقاء في منازلهم خلال فترة العطلات

بكين - (د ب أ):

نصحت السلطات الصينية سكان العاصمة بكين بالبقاء في منازلهم في فترة العطلات بسبب الزيادة الأخيرة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم الحكومة المحلية قوله إن يتعين على سكان بكين عدم ترك المدينة خلال عطلة العام الجديد ورأس السنة الصينية الجديدة بسبب الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19.

وذكرت بلومبرج أنه سوف يتم خفض الطاقة الاستيعابية لشبكة مترو الأنفاق في بكين إلى 90 بالمئة، كما سيتم خفض العدد المسموح به في الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمتاحف والمكتبات إلى 75 بالمئة.

وذكرت الحكومة أيضا أنها لا تشجع إجراء فعاليات رياضية أو احتفالية واسعة كبيرة خلال هذه الفترة.