أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على ريف حماة

11:46 ص الجمعة 25 ديسمبر 2020
سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على ريف حماة

الدفاع الجوي السوري

دمشق - أ ش أ

تصدت الدفاعات الجوية السورية، لعدوان إسرائيلي صاروخي أطلق باتجاه منطقة مصياف بريف حماة، وأسقطت معظمها.

وصرح مصدر عسكري - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة، - أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا بالصواريخ من شمال مدينة طرابلس اللبنانية، باتجاه منطقة مصياف بريف حماة الغربي، حيث تصدت الدفاعات الجوية السورية للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها.

هذا المحتوى من

الدفاع الجوي السوري غارة اسرائيلية

الخبر التالى:

فرنسا توفر مساعدات للصيّادين بعد اتفاق بريكست التجاري

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 127972

    عدد المصابين

  • 107961

    عدد المتعافين

  • 7209

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 78949750

    عدد المصابين

  • 55498063

    عدد المتعافين

  • 1735168

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا