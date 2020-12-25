سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على ريف حماة

دمشق - أ ش أ

تصدت الدفاعات الجوية السورية، لعدوان إسرائيلي صاروخي أطلق باتجاه منطقة مصياف بريف حماة، وأسقطت معظمها.

وصرح مصدر عسكري - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة، - أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا بالصواريخ من شمال مدينة طرابلس اللبنانية، باتجاه منطقة مصياف بريف حماة الغربي، حيث تصدت الدفاعات الجوية السورية للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها.