العاصمة اليابانية تسجل 884 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
طوكيو-(أ ش أ):
أعلنت حكومة العاصمة اليابانية "طوكيو" تسجيل 884 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم /الجمعة.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن اليوم هو الثاني على التوالي الذي تتخطى فيه أعداد الإصابات حاجز الـ800 حالة، بعدما كان قد سجل 888 حالة إصابة أمس الخميس.
يذكر أن إجمالي أعداد الحالات التي ثبتت إيجابيتها في طوكيو ارتفعت إلى 54 ألفا و902 حالة.
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