الولايات المتحدة تطالب القادمين من بريطانيا بإجراء اختبار "كورونا" قبل المغادرة بـ 72 ساعة
واشنطن- (أ ش أ):
أعلن المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن واشنطن ستطالب القادمين من المملكة المتحدة بإجراء اختبار سلبي لفيروس كورونا قبل 72 ساعة من مغادرة بريطانيا.
وذكر المركز في بيان، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع على الأمر اليوم الجمعة، يوم عيد الميلاد. وسيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين المقبل".
وأضاف أن الاختبارات الإضافية ستعزز حماية المجتمع الأمريكي وتؤمن صحتهم وسلامتهم وتضمن سفرا دوليا آمنا، مشيرا إلى أن هذا النظام، القرار الجديد، يتوافق مع الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن لزيادة قدرتنا على اكتشاف واحتواء كورونا بشكل استباقي.
يذكر أنه تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في كل من بريطانيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا.
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