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الرباط ولندن ترحبان بالتطبيق المؤقت لاتفاق الشراكة الموقع بينهما

12:47 ص الجمعة 25 ديسمبر 2020
الرباط ولندن ترحبان بالتطبيق المؤقت لاتفاق الشراكة الموقع بينهما

وزارة الخارجية المغربية

الرباط - (أ ش أ):

أفادت وزارة الخارجية المغربية الليلة بأن حكومتي المغرب والمملكة المتحدة رحبتا بالتطبيق المؤقت لاتفاق الشراكة بين البلدين، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019، وذلك اعتبارا من أول يناير 2021

وذكرت الخارجية المغربية - في بيان - أن الإعلان المشترك المغربي البريطاني جرى تبادله اليوم بالرباط، ويشكل "ضمانة للشركات المغربية والبريطانية التي ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية في مختلف قطاعات التعاون".

وأكد الإعلان استمرار علاقات الاستثمار في إطار الاتفاق بين حكومتي البلدين؛ للنهوض المتبادل بالاستثمارات وحمايتها.

وأضاف البيان أن الاتفاق سيشكل شراكة جديدة ودعامة أساسية في توطيد العلاقات بين البلدين في مجالي التجارة والاستثمار.

وأشار إلى أن البلدين سيعملان على مواصلة تعزيز علاقاتهما وتطوير التعاون بينهما بهدف إقامة شراكة استراتيجية شاملة.

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Asha
وزارة الخارجية المغربية المغرب المملكة المتحدة التطبيق المؤقت

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