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بريطانيا: قرابة 617 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

11:58 م الخميس 24 ديسمبر 2020
بريطانيا: قرابة 617 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

لقاح كورونا

لندن - (د ب أ):

تلقى 616 ألف و933 شخصا في المملكة المتحدة الجرعة الأولى من لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 تصنعه شركتا فايزر وبيونتيك، حسبما أعلنت الإدارة الصحية في بيان عبر البريد الإلكتروني اليوم الخميس.

وبحسب البيان، الذي اوردته وكالة بلومبرج للأنباء، فإن هذا العدد من الأشخاص تم تطعيمهم في الفترة من 8 إلى 20 ديسمبر.

وذكر البيان ان عدد الاشخاص الذين تم تطعيمهم في إنجلترا بلغ 521594 واسكتلندا 56676 وويلز 22595 وأيرلندا الشمالية 16068

وتابع البيان أنه يتم إعطاء التطعيمات للمقيمين في دار الرعاية والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر والعاملين في مجالي الرعاية الصحية والاجتماعية.

وأضافت الإدارة الصحية أنه خلال الأسابيع والأشهر القادمة سوف يزداد معدل التطعيم مع توفر المزيد من الجرعات وسوف يستمر البرنامج في التوسع مع تقديم المزيد من اللقاحات مباشرة إلى دور الرعاية".

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