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نتنياهو: الإعلان قريبا عن اتفاقيات تطبيع أخرى مع دول عربية وإسلامية

09:24 م الخميس 24 ديسمبر 2020
نتنياهو: الإعلان قريبا عن اتفاقيات تطبيع أخرى مع دول عربية وإسلامية

بنيامين نتنياهو

تل أبيب - (د ب ا):

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إن اتفاقيات تطبيع إضافية بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية ستعلن في وقت أقرب مما كان متوقعا، وذلك وسط تكهنات بأن إندونيسيا أو عمان قد تقومان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال "سنشهد الكثير والكثير من البلدان، أكثر بكثير من المتوقع، وربما أسرع بكثير من المتوقع"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وقال نتنياهو للسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في نيويورك كيلي كرافت وسفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، عندما التقى بهما في القدس "يمكنك رؤية الدول العربية، بعضها تقدم بالفعل، والبعض الآخر يتقدم(لاقامة علاقات مع إسرائيل)".

وتقوم كرافت تزور إسرائيل هذا الأسبوع ، قبل ترك منصبها في الأمم المتحدة، عندما تنتهي ولاية إدارة ترامب في 20 يناير المقبل. وقالت أيضًا إنه سيكون هناك "المزيد" من الاتفاقيات القادمة.

وبحسب الصحيفة،تحدث وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين عن إمكانية إبرام صفقات مع إندونيسيا وعمان وموريتانيا والنيجر والمملكة العربية السعودية، وألمح إلى احتمال وجود دولة آسيوية لم يذكر اسمها، باستثناء إندونيسيا، التي افترض البعض أنها باكستان.

وصرح مصدر دبلوماسي لصحيفة جيروزاليم بوست بأن إندونيسيا وسلطنة عمان هما الدولتان الأكثر احتمالاً لإقامة علاقات مع إسرائيل، مشيرا إلى العمل بشأن التطبيع مع تلك الدولتين كان في مرحلة أكثر تقدما من الدول الأخرى.

كانت المغرب قد وقعت أول أمس الثلاثاء اتفاقا مع اسرائيل بشأن إقامة علاقات كاملة لتصبح رابع دولة عربية بعد الامارات والبحرين والسودان تتخذ هذه الخطوة هذا العام.

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي اتفاقيات تطبيع الدول العربية إسرائيل

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