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رئيس أذربيجان: بإمكاننا إجراء أي عملية عسكرية في أراضي أرمينيا

08:09 م الخميس 24 ديسمبر 2020
رئيس أذربيجان: بإمكاننا إجراء أي عملية عسكرية في أراضي أرمينيا

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف

باكو - (أ ش أ):

أكد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف أن بلاده قادرة على إجراء عمليات عسكرية في عمق أراضي أرمينيا.

وشدد علييف - خلال زيارة إلى مقاطعة قبادلي التي استعادت أذربيجان السيطرة عليها على ضرورة حفاظ باكو على جيش قوي، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس.

وأشار علييف إلى أن أذربيجان لا تنوي اتخاذ مثل هذه الإجراءات، لأنها كانت تحترم دائما القانون الدولي، وليست لديها أي طموحات في أراضي دول أخرى.

ودعا الرئيس الأذربيجاني المجتمع الأرمني إلى "استخلاص استنتاجات صحيحة" من نتائج جولة القتال الأخيرة في قره باغ، محذرا من أن احتفاظ الأرمن بـ"روح انتقامية" سيؤدي بهم إلى "نهاية سيئة".

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