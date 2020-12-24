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‏ألمانيا تسجل أول إصابة من السلالة الجديدة لكورونا

06:23 م الخميس 24 ديسمبر 2020
‏ألمانيا تسجل أول إصابة من السلالة الجديدة لكورونا

‏ألمانيا

وكالات:

أعلنت السلطات الألمانية، تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة لوباء كورونا المستجد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكانت سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد ظهرت مؤخرا في بريطانيا، أسرع انتشارا، وأثارت قلقا عالميا.

وأعلنت دول أوروبية، بينها ألمانيا، وعربية وقف الرحلات الجوية مع بريطانيا ‎لمنع انتشار تلك السلالة الجديدة.

وكان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أكد أن السلالة الجديدة خرجت عن السيطرة.

ألمانيا السلالة الجديدة لكورونا فيروس كورونا

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