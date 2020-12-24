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كندا تمدد حظر الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب السلالة الجديدة بكورونا

06:21 م الخميس 24 ديسمبر 2020
كندا تمدد حظر الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب السلالة الجديدة بكورونا

شركة إير كندا

أتاوا - (أ ش أ):

قررت الحكومة الكندية تمديد حظر السفر المفروض على الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة لمدة أسبوعين حتى السادس من يناير المقبل، وسط إجراءات لمحاولة السيطرة على تفشي فيروس كورونا ومنع وصول السلالة الجديدة للبلاد.

وقال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، في حديثه للصحفيين، إن الحظر مدد الآن حتى 6 يناير 2021، مشيرا إلى أن هذا يأتي ضمن التدابير المهمة التي تم اتخاذها بالفعل في بلاده بشأن قيود السفر الإضافية استجابة للوضع في المملكة المتحدة، لمنع هذا النوع الجديد من كوفيد-19 من الانتشار في كندا.

على جانب آخر، سجلت مقاطعة أونتاريو الرئيسية، اليوم الخميس، رقما قياسيا لحالات الإصابة اليومية بكورونا بلغ 2447 حالة، ليصل العدد الإجمالي للحالات في المقاطعة إلى 165110.

ويمثل هذا أكبر زيادة ليوم واحد في عدد الحالات حتى الآن في المقاطعة، قبل 2432 حالة تم الإبلاغ عنها في 17 ديسمبر.

وقالت وزيرة الصحة كريستين إليوت: "محليا، هناك 646 حالة جديدة في تورنتو، و502 في منطقة بييل، و263 في منطقة يورك، و173 في مقاطعة وندسور إسيكس".

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