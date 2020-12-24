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فرنسا توافق على منح ترخيص استخدام لقاح فايزر-بيونتيك

03:49 م الخميس 24 ديسمبر 2020
فرنسا توافق على منح ترخيص استخدام لقاح فايزر-بيونتيك

لقاح فايزر

باريس - أ ش أ

وافقت السلطات الصحية الفرنسية، في بيان رسمي اليوم الخميس، على منح ترخيص لاستخدام لقاح فايزر-بيونتيك، وذلك في إطار إعطاء اللقاحات للمواطنين لمكافحة عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت السلطات - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن اللقاح يمكن إعطائه للاشخاص البالغين من العمر 16 عاما فيما فوق، مشيرة إلى أنه أثبت كفاءة مرضية وآمنة.

وأكد البيان على استراتيجية الحكومة الفرنسية التي تعطى أولوية إعطاء اللقاح للفئات الأكثر عرضة بالإصابة من المواطنين الفرنسيين، على أن تكون الأولوية لكبار السن الذين يعيشون في دور المسنين.

يذكر أن وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران أعلن أن عملية إعطاء التلقيح للمواطنين ستبدأ في دور رعاية المسنين في جميع أنحاء فرنسا يوم /الأحد/ القادم، على أن يصل اللقاح يوم /السبت/ القادم.

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لقاح فايزر فيروس كورونا فرنسا وزير الصحة الفرنسي

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