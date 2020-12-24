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تكهنات بقرب الإعلان عن اتفاق أوروبي بريطاني ما بعد "بريكست"

03:16 م الخميس 24 ديسمبر 2020
تكهنات بقرب الإعلان عن اتفاق أوروبي بريطاني ما بعد "بريكست"

بوريس جونسون

بروكسل - أ ش أ

رجحت مصادر دبلوماسية أوروبية الإعلان، في وقت لاحق اليوم، عن اتفاق بين بروكسل ولندن لتنظيم العلاقة بينهما اعتبارًا من بداية العام القادم، موعد انسحاب بريطانيا رسمياً ونهائيًا من السوق المشتركة والاتحاد الجمركي.

وأشارت المصادر، فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أجريا سلسلة من المكالمات الهاتفية طيلة ليل أمس وصباح اليوم في مساعى لتذليل العقبات الأخيرة.. حسبما أفادت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

كما أكد المتحدث باسم المفوضية إيريك مامير، في تغريده له على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر": "بأن العمل استمر طوال الليل، على أن نستأنف باكراً غداً” وفق كلامه، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكانت وسائل اعلام فرنسية قد تناقلت أمس أنباء مفادها أن بريطانيا قدمت "تنازلات كبيرة للأوروبيين" في مجال الصيد.

ويعد ملف الصيد البحري من أهم المواضيع التي عرقلت التوصل لاتفاق لأشهر طويلة بين الطرفين.

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بوريس جونسون بروكسل بريكست بريطانيا الاتحاد الجمركي المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

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