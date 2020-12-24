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القضاء التونسي يصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد نبيل القروي

02:41 م الخميس 24 ديسمبر 2020
القضاء التونسي يصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد نبيل القروي

نبيل القروي

تونس - (د ب أ):

أفاد متحدث باسم محكمة تونس العاصمة اليوم الخميس بإصدار المحكمة بطاقة إيداع بالسجن ضد زعيم حزب "قلب تونس" نبيل القروي لتهم ترتبط بالفساد المالي.

وقال المتحدث محسن الدالي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن بطاقة الإيداع بالسجن صدرت ضد رجل الأعمال في قضية تتعلق بتبييض أموال، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وبحسب المصدر، صدر القرار بعد توجيه دعوة للقروي لاستجوابه صباح اليوم.

والقروي /57 عاما/ رجل أعمال في قطاع الاتصالات والإعلام، وكان مرشح حزب "قلب تونس"، الفائز في المركز الثاني في الانتخابات التشريعية 2019، في السباق الرئاسي الذي نافس فيه الرئيس الحالي قيس سعيد في الدور الثاني.

وبدأت التحقيقات في تهم التهرب الضريبي وغسيل أموال الموجهة للقروي وشقيقه غازي في عام 2019، إثر دعوى قضائية تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد.

وكان جرى إيقافه على سبيل التحفظ خلال حملته للانتخابات الرئاسية في الثالث من سبتمبر من العام الماضي قبل أن يفرج عنه يوم التاسع من أكتوبر، وذلك قبل أيام من الاقتراع العام في الدور الثاني لانتخابات عام 2019.

نبيل القروي قلب تونس القضاء التونسي

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