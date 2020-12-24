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إيران تخصص 200 مليون يورو لاستيراد اللقاحات المضادة لكورونا

02:14 م الخميس 24 ديسمبر 2020
إيران تخصص 200 مليون يورو لاستيراد اللقاحات المضادة لكورونا

لقاح كورونا

طهران - (د ب أ):

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، اليوم الخميس، أن إيران وفرت 200 مليون يورو (244 مليون دولار) لاستيراد لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وكتب همتي، على موقع إنستجرام، "إننا على اتصال مباشر بوزارة الصحة.. وإذا ما لزم الأمر، سيتم زيادة المبلغ أيضا".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول: "لقد حصلت الموافقة فجر اليوم الخميس لتحويل المبلغ من حساب أحد البنوك (غير أصول البنك المركزي في كوريا)، وقد أصدرنا الإيعاز لتسديد مبلغ شراء اللقاح؛ والمتابعات اللازمة في هذا الخصوص قائمة دون توقف".

وتحدث عن اتخاذ إجراءات عاجلة أخرى لتوفير النقد الأجنبي من أجل شراء الأجهزة الضرورية المستخدمة في إنتاج لقاح لكورونا محليا.

وبسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، فإن استيراد اللقاحات ليس مضمونا بعد.

وبعد انسحابها أحادي الجانب من الاتفاق النووي للجمهورية الإسلامية عام 2018 ، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات مشددة على إيران، ما أثر أيضا على العلاقات المصرفية الدولية للبلاد.

ونظرا لأن البنوك الدولية اضطرت إلى وقف تعاونها مع إيران بسبب العقوبات، فإنه لا يمكن للجمهورية الإسلامية بحكم الأمر الواقع شراء أو بيع أي شيء من خلال الأنظمة المصرفية الأجنبية.

إيران لقاح كورونا

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