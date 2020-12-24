الإليزيه: ماكرون لم يعد يعاني من أعراض كورونا وخرج من العزل
باريس - أ ش أ
أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" أن الرئيس إيمانويل ماكرون لم يعد يعاني من أعراض فيروس كورونا وخرج من العزل.
جاء ذلك في بيان للرئاسة الفرنسية أوردته قناة (فرانس 24) اليوم الخميس.
وكان ماكرون يقضي فترة حجر صحي في منتجع (لا لونتيرن) الرئاسي قرب قصر فرساي منذ إعلان إصابته بفيروس "كورونا" يوم الخميس الماضي.
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