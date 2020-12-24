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الإليزيه: ماكرون لم يعد يعاني من أعراض كورونا وخرج من العزل

01:50 م الخميس 24 ديسمبر 2020
الإليزيه: ماكرون لم يعد يعاني من أعراض كورونا وخرج من العزل

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

باريس - أ ش أ

أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" أن الرئيس إيمانويل ماكرون لم يعد يعاني من أعراض فيروس كورونا وخرج من العزل.

جاء ذلك في بيان للرئاسة الفرنسية أوردته قناة (فرانس 24) اليوم الخميس.

وكان ماكرون يقضي فترة حجر صحي في منتجع (لا لونتيرن) الرئاسي قرب قصر فرساي منذ إعلان إصابته بفيروس "كورونا" يوم الخميس الماضي.

إيمانويل ماكرون أعراض كورونا فيروس كورونا

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