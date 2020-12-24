أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

الأردن: السلالة الجديدة من كورونا "قد تكون موجودة في المملكة"

01:42 م الخميس 24 ديسمبر 2020
الأردن: السلالة الجديدة من كورونا "قد تكون موجودة في المملكة"

أرشيفية

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المُستجد قد تكون موجود في الأردن، وأنها تراقب يوميا الكثير من المؤشرات، وفي حال اكتشافها ستفرض إجراءات وقاية جديدة.

وقال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة بالأردن، الدكتور وائل الهياجنة، إن "السلالة الجديدة قد تكون موجود في الأردن، ونراقب يوميا الكثير من المؤشرات، وفي حال اكتشافها ستفرض إجراءات جديدة".

وأضاف الهياجنة خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الصحة، الخميس، أن طفرة كورونا ليست جديدة، وأنها رصدت في شهر أيلول الماضي، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأشار إلى أن هذه الطفرة ليست ولن تكون الأخيرة في فيروس كورونا، وأن ما يميز الطفرة الجديدة عن السلالات السابقة هو سرعة الانتشار.

وأكد الهياجنة أنه لا يوجد حتى الآن ما يثبت علميا أن إصابة الأشخاص بهذه السلالة ستكون أشد.

وكشف الهياجنة أنه تم حصر جميع من عادوا للأردن من بريطانيا، ويجري التواصل معهم بشكل يومي.

ولفت أنه تمت إضافة عدة مستويات من الحيطة والحذر، وسيكون هناك فحص "بي سي آر" بعد 7 أيام للذين قدموا من المملكة المتحدة.

وشدد الهياجنة على أن التراخي مع وباء كورونا قضية يجب أن لا تطرق أبدا. وقال: "المتوقع أن لا تؤثر سلالة كورونا الجديدة على مطاعيم (لقاحات) كورونا ".

سلالة كورونا الجديدة فيروس كورونا الأردن

الخبر التالى:

العفو الدولية: أكثر من 100 مدني قتلوا على أيدي مسلحين في إثيوبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 127972

    عدد المصابين

  • 107961

    عدد المتعافين

  • 7209

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 78949750

    عدد المصابين

  • 55498063

    عدد المتعافين

  • 1735168

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: السيدات اللاتي أنجبن أكثر من 3 أطفال أكثر عرضة للوفاة بكورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا