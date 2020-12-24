غرق 13 مهاجرا في سواحل صفاقس التونسية والبحث مستمر عن مفقودين
تونس - (د ب أ):
أفاد مصدر بالحرس الوطني في تونس اليوم الخميس بوفاة ما لا يقل عن 13 مهاجرا غير شرعي في سواحل صفاقس، فيما يجري البحث عن المزيد من المفقودين.
وتقوم وحدات من الحرس البحري منذ صباح اليوم بعمليات تمشيط للبحث عن مفقودين، إثر غرق مركب كان يقل العشرات من المهاجرين غير الشرعيين، أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال عميد بالحرس الوطني في صفاقس، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه جرى انتشال 13 جثة حتى الآن. ولم يتسن تحديد عدد الناجين على الفور.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
127972
عدد المصابين
-
107961
عدد المتعافين
-
7209
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
78949750
عدد المصابين
-
55498063
عدد المتعافين
-
1735168
عدد الوفيات
إعلان