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غرق 13 مهاجرا في سواحل صفاقس التونسية والبحث مستمر عن مفقودين

11:57 ص الخميس 24 ديسمبر 2020
غرق 13 مهاجرا في سواحل صفاقس التونسية والبحث مستمر عن مفقودين

ارشيفية

تونس - (د ب أ):

أفاد مصدر بالحرس الوطني في تونس اليوم الخميس بوفاة ما لا يقل عن 13 مهاجرا غير شرعي في سواحل صفاقس، فيما يجري البحث عن المزيد من المفقودين.

وتقوم وحدات من الحرس البحري منذ صباح اليوم بعمليات تمشيط للبحث عن مفقودين، إثر غرق مركب كان يقل العشرات من المهاجرين غير الشرعيين، أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وقال عميد بالحرس الوطني في صفاقس، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه جرى انتشال 13 جثة حتى الآن. ولم يتسن تحديد عدد الناجين على الفور.

مهاجرين الحرس الوطني في تونس تونس سواحل صفاقس التونسية

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