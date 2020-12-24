غرق 13 مهاجرا في سواحل صفاقس التونسية والبحث مستمر عن مفقودين

تونس - (د ب أ):

أفاد مصدر بالحرس الوطني في تونس اليوم الخميس بوفاة ما لا يقل عن 13 مهاجرا غير شرعي في سواحل صفاقس، فيما يجري البحث عن المزيد من المفقودين.

وتقوم وحدات من الحرس البحري منذ صباح اليوم بعمليات تمشيط للبحث عن مفقودين، إثر غرق مركب كان يقل العشرات من المهاجرين غير الشرعيين، أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وقال عميد بالحرس الوطني في صفاقس، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه جرى انتشال 13 جثة حتى الآن. ولم يتسن تحديد عدد الناجين على الفور.