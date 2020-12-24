الكويت تطلق حملة للتلقيح ضد كورونا ورئيس الوزراء يتلقى أول جرعة

الكويت - (د ب أ):

تلقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، اليوم الخميس، أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك، وذلك إيذانا ببدء الكويت حملة للتلقيح.

وقال رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي: "لقاح فايزر آمن ومعتمد من الجهات العالمية، وتلقاه مليونان ومئة ألف شخص حول العالم"، ودعا في الوقت نفسه إلى مواصلة الالتزام بالتدابير الصحية.

وكان وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح أعلن أمس بدء وصول اللقاح المضاد لفیروس كورونا إلى البلاد فجر الأربعاء، وصرح بأن حملة التلقيح ستبدأ بكبار السن والعاملین في الصفوف الأولى ثم الفئات الأخرى.

وكانت الكويت قد رخصت مؤخرا للاستخدام الطارئ للقاح فايزر وبيونتك ضد فيروس كورونا.