كوريا الجنوبية توقع صفقات لشراء لقاحات كورونا من يانسن وفايزر

سول - أ ش أ

أكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيون سيه -جيون أن بلاده وقعت صفقات مع شركتي (يانسن) و(فايزر) للأدوية العالميتين؛ لشراء لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع خطة لبدء التطعيم في الربع الثاني من عام 2021.

وقال جيون - خلال اجتماع حول الاستجابة لجائحة كوفيد-19، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الخميس - إنه بموجب العقود ستحصل البلاد على 6 ملايين جرعة من يانسن و 10 ملايين جرعة من فايزر.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ الحكومة في تقديم جرعات من لقاح (يانسن) في الربع الثاني من العام المقبل.