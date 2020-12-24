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كوريا الجنوبية توقع صفقات لشراء لقاحات كورونا من يانسن وفايزر

11:03 ص الخميس 24 ديسمبر 2020
كوريا الجنوبية توقع صفقات لشراء لقاحات كورونا من يانسن وفايزر

لقاح فايزر

سول - أ ش أ

أكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيون سيه -جيون أن بلاده وقعت صفقات مع شركتي (يانسن) و(فايزر) للأدوية العالميتين؛ لشراء لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع خطة لبدء التطعيم في الربع الثاني من عام 2021.

وقال جيون - خلال اجتماع حول الاستجابة لجائحة كوفيد-19، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الخميس - إنه بموجب العقود ستحصل البلاد على 6 ملايين جرعة من يانسن و 10 ملايين جرعة من فايزر.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ الحكومة في تقديم جرعات من لقاح (يانسن) في الربع الثاني من العام المقبل.

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