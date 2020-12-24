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الصين تعلق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا

11:02 ص الخميس 24 ديسمبر 2020
الصين تعلق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا

الرحلات الجوية الصينية

بكين - أ ش أ

أعلنت الصين تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا ؛ بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين - في تصريح اليوم الخميس - "إنه مع الأخذ في الاعتبار إجراءات الدول الأخرى، قررت الصين تعليق الرحلات الجوية بين الصين والمملكة المتحدة بسبب سلالة الفيروس الجديدة".. مضيفا أن بلاده ستتابع التطورات عن قرب، وتعدل إجراءات الوقاية وفقا لذلك.

وقررت العديد من الدول مؤخرا تعليق جميع رحلات الطيران مع المملكة المتحدة بعد ظهور سلالة جديدة أكثر قابلية للانتقال من (كوفيد-19) حيث سبق وأعلن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" السبت الماضي عن فرض جديد لقيود المستوى الرابع لمكافحة (كوفيد-19) في لندن وأجزاء أخرى من إنجلترا في إطار مواجهة التصاعد المقلق في عدد الإصابات المرتبطة بسلالة جديدة أكثر انتشارا، حيث أشار إلى أن "السلالة الجديدة (من الفيروس) قد تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70%".

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